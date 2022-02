[클릭 e종목] 한국전력, 올해 적자 지속 전망…비용 상승 불가피

[아시아경제 황윤주 기자] 이베스트투자증권은 25일 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 22,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,400 2022.02.25 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 한전, 에너지값 급등 '직격탄'...지난해 '5조8000억' 적자‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭e종목]"한국전력, 상반기까지 적자 지속…목표가↓" close 에 대해 올해도 적자가 지속될 것으로 예상한다며 투자의견 '매수', 목표주가 2만6000원을 유지했다.

나민식 이베스트투자증권 연구원은 "2022년 매출액은 63조7560억원(YoY 5.3%), 9조200억원(적자지속, OPM -14.1%)

를 전망한다"고 밝혔다.

나 연구원은 "2022 전력판매단가 110원/kWh, 전력생산단가 123원/kWh를 예상한다"며 "러시아의우크라이나침공영향으로 원자재 가격 상승을 피하기 힘들것으로 전망한다"고 분석했다.

그는 "작년 4분기 실적은 비용 상승 영향을 피할 수 없었다"며 "두바이유,무연탄, 전력도매가격(SMP) 상승하면서전력 생산 단가가 상승했다"고 설명했다.

이어 "다만 역사적으로 한국전력 적자는 시차를 두고 전력가격 인상 가능성을 높여왔었다"며 "20대 대선 이후 전력 가격 인상가능성이 높을 것"이라고 판단했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr