중소기업융합중앙회 신임 회장에 최봉규 천일 대표 취임

중앙회, 24일 대전서 이·취임식 개최

"회원사간 정보교류·협업…경쟁력 강화"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업융합중앙회는 24일 대전 ICC호텔에서 제12대, 13대 중앙회장 이·취임식을 가졌다.

이날 행사는 신임 회장 선출, 중앙회 사업 및 예산안을 의결하는 정기총회, 강승구 전임 회장과 최봉규 신임 회장 간 이·취임식 순으로 진행됐다.

김성섭 중소벤처기업부 지역기업정책관, 석용찬 한국경영혁신중소기업협회 회장, 조동욱 한국산학연합회 회장 등 내외 귀빈과 회원사 대표 등 200여명이 참석했다.

강 전 회장은 2014년부터 10~12대 회장을 역임하며 중소기업융합대전을 정부 주도 행사로 격상했으며, 해외연합회를 설립해 국내 회원사에게 해외 개척의 길을 열어줬다. 또한 정부의 제도적 지원 인프라를 넓혀 회원사들에게 기술융합 실체를 나누고 느끼는 협업 플랫폼의 기반을 마련했다.

최봉규 천일 대표는 13대 중소기업융합중앙회 신임 회장으로 취임했다. 최 신임 회장은 경희대 언론정보대학원을 졸업하고 1991년 천일산업과 2010년 천일을 설립해 대표로 재직 중이다.

최 회장은 "31년 간의 경영활동과 18년 중소기업융합중앙회 교류·융합 활동을 바탕으로 중앙회와 14개 국내외 연합회가 서로 함께 발전할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

이어 "회원사 간 정보 교류를 촉진시키고 체계적인 협업 활동을 통해 상생할 수 있는 신(新)비즈니스 모델을 구축해 기업 경쟁력 강화에 앞장서겠다"고 포부를 전했다.

중소기업융합중앙회는 이업종 교류를 통한 기업 간 협력 활성화와 지식·기술융합 및 협업 촉진 등 중소기업 발전과 국가경제 발전 공헌을 위한 단체로 국내 13개 지역연합회, 국외 1개 해외연합회와 6600여개의 회원사를 두고 있다

