관악구 '소공인 의류봉제 협업센터' 개관

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)는 24일 의류제조 분야 소공인이 집적해 있는 신사·조원·미성동 일대 도시형소공인 집적지구 공동기반시설인 ‘관악구 소공인 의류봉제 협업센터’ 개관식을 개최, 3월부터 본격적으로 운영한다고 밝혔다.

‘관악구 소공인 의류봉제 협업센터’는 소공인의 조직화와 협업화를 유도, 집적지구 활성화 및 경쟁력 제고를 위해 지난해 5월 중소벤처기업부 공모사업에 선정돼 구축한 시설이다.

구는 집적지구 내 남부순환로 1517-1(신사동 소재) 건물 2,3층에 소공인들의 수요를 반영해 ▲재단실?CAD실 ▲교육실?패턴실 ▲공동작업장?샘플실 등을 구성, 재단기, 패턴캐드, 재봉기 등 초기투자비가 높거나 일반 소공인이 수행하기 어려운 장비들을 구비했다.

또 지역 소공인을 대상으로 공동작업장 활용, 소공인 역량강화 교육, 컨설팅, 집적지구 소공인 네트워크 구축, 의류봉제 소공인 공동브랜드 및 공동상품 개발, 소공인 판로개척 등 다양한 프로그램을 지원할 계획이다.

구는 이를 기반으로 소공인의 생산비 절감 등 경제적 가치를 창출, 의류봉제 산업과 지역상권의 상생발전으로 지역경제의 전반적인 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

구 관계자는 “관악구 소공인 의류봉제 협업센터 운영을 통해 의류봉제 산업이 다시 한번 지역경제의 중심으로 도약할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로 관악구 소공인 의류봉제 협업센터 운영에 대한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

마포구(구청장 유동균)가 주민이 선정한 7개 분야별 협치사업 승인을 시작으로 2022년도 민관협치 사업의 본격 시작을 알렸다.

구는 24일 구청 8층 대회의실에서 2022년 협치사업 실행을 위한 ‘2022년 1차 마포구 협치회의 정례회의’를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의는 올 한해 추진할 협치사업을 승인하고 운영방향을 논의하는 자리로 구의 협치사업에 힘을 보탤 민간 협치위원 6명의 신규 위촉도 함께 진행됐다.

구는 2019년 민관협치 기본 조례 제정하고 마포구 협치회의를 구성하여 민관협치의 발전 기반을 다져오고 있다. 특히 정책 및 사업의 제안이나 결정 단계에 머무르던 주민참여사업과 달리 참여 단계를 제안부터 실행, 평가까지 전 과정으로 확대해 운영하고 있다.

올해 추진할 사업은 지난해 주민 공론회 등 과정을 거친 것으로, 지역 예술가와 함께하는 ‘진짜 걷고싶은 길 만들기’, 1회용품 줄이기를 위한 ‘자원순환 실천 도전단’, 코로나19 장기화에 따른 교육격차 해소를 위한 교육콘텐츠 제공 등이 선정됐다. 지난해 운영하던 경로당 야간 시간을 활용한 아이돌봄, 건강한 반려동물 문화 만들기, 장애아동 방과 후 수업 및 주민센터 자치프로그램은 올해도 계속된다.

마포구 협치회의는 올해 사업 모니터링과 내년도 사업 실행을 위한 의제 발굴, 협치 참여 확대를 위한 홍보·교육 등을 맡는다. 구는 이를 위해 다양한 지역사회 활동 경력을 갖춘 민간위원 19명과 구청장과 구청 간부, 구의원 10명으로 협치회의를 구성·운영한 바 있다.

구 관계자는 “2021년은 마포구 협치회의 위원과 지역주민의 적극적인 참여로 마포구의 협치 행정이 한 뼘 더 성장하는 의미 있는 한해였다”라며 “올해도 주민이 행정의 기획단계에서부터 참여해 정책을 만들어 나가는 진정한 ‘협치마포’ 구현을 위해 아낌없이 지원할 계획”이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr