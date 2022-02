“학생과 교직원 안전 최우선” … 부산교육청, 신학기 학교 지원 총괄 ‘오미크론 긴급대응팀’ 가동

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시교육청이 코로나19 변이 오미크론에 대응하며 각급 학교의 업무를 지원하는 전담 조직인 ‘오미크론 긴급대응팀’을 구성해 24일부터 운영한다.

긴급 대응팀은 전담 인력 8명으로 구성돼 자가 진단키트 수급관리와 이동형 PCR검사팀 운영, 학교 자체 조사 지원 등 학교 지원업무를 총괄한다.

교육청 별관에 설치된 긴급대응팀 내 상황 모니터에는 일일 학생 확진자 발생 추이와 자가검사키트 배부 현황 등 코로나19 관련 실시간 상황을 한눈에 볼 수 있다.

부산지역 5개 교육지원청에도 ‘키트지원팀’ 과 ‘학교 자체조사지원팀’을 구성, 운영하고 있다.

‘키트지원팀’은 키트 관련 학교 업무를 덜어주기 위해 지원청별 키트전담인력 2명, 배부인력 2명, 적십자 자원봉사자 220명을 배치해 키트 소분, 배부, 비축과 긴급지원 업무 등을 담당하고 있다.

각 교육지원청 ‘키트지원팀’은 부산에 도착한 2월분 자가검사키트 15만9000개의 분류작업을 했다.

지원팀은 25일 관내 유치원과 초등학교에 배분하고 3월분도 주 단위로 소분해 모든 유·초·중·고등학교와 특수·기타학교에 배분할 예정이다.

‘학교 자체조사지원팀’ 은 지원청별 기존 보건팀 인력 3명과 추가 인력 2명으로 구성해 유·무선 지원활동과 긴급상황 발생 시 현장에 출동해 검사와 자체 조사 등을 지원한다.

내년부터 36학급 이상 학교에 1명씩 추가 배치할 예정이었던 보건교사를 올해로 1년 앞당겨 추가 배치했다.

각급 학교에 보건실, 급식실, 학교 내 공간 소독 등에 필요한 방역 전담 인력을 필수로 배치하고 학교에서 추가 지원을 요청하면 지원할 계획이다.

김석준 교육감은 “학생과 교직원의 안전을 지키고 학부모의 걱정과 불안감을 해소하는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr