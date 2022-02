[아시아경제 세종=이동우 기자] 현대중공업지주는 현대중공업그룹의 조선 중간 지주사인 한국조선해양 주식 290만주(4.1%)를 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 매입했다고 24일 공시했다.

매입금액은 총 2514억3000만원이다. 이번 매입한 주식은 KCC, 아산사회복지재단이 각각 보유했던 191만주(2.7%)와 99만주(1.4%)다. 현대중공업지주는 이번 주식 매입과 관련해 "자회사 지분 추가 취득을 통한 경영 효율성 제고와 책임경영 실현을 위한 목적"이라고 설명했다.

현대중공업지주는 기존에 보유한 한국조선해양 주식 2190만7천124주(30.95%)에다 이번 290만주를 추가해 총 2480만7124주(35.05%)를 확보하게 됐다.

