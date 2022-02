文대통령 "경제제재 포함 국제사회 노력에 지지…동참해 나갈 것"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 우크라이나 사태 관련, 경제제재를 포함한 국제사회의 노력에 지지를 보낸다며 "이에 동참해 나갈 것"이라고 24일 밝혔다.

문 대통령은 이날 오후 우크라이나 사태에 대한 서훈 국가안보실장의 보고를 받고 "우크라이나의 주권 영토 보존 및 독립은 반드시 보장되어야 한다"며 이같이 지시했다.

문 대통령은 "무고한 인명 피해를 야기하는 무력사용은 어떠한 경우에도 정당화될수 없다"며 "국가간 어떠한 갈등도 전쟁이 아닌 대화와 협상으로 해결되어야 한다"고 말했다.

이어 "대한민국은 국제사회의 책임있는 일원으로 무력 침공을 억제하고 사태를 평화적으로 해결하기 위해 경제제재를 포함한 국제사회의 노력에 지지를 보내며 이에 동참해 나갈 것"이라며 "정부 관련 부처들은 긴장상태를 유지하며 우리 재외 국민 안전확보와 경제 및 기업에 대한 영향 을 최소화하기 위한 만반의 대비를 갖추라"고 지시했다.

이같은 문 대통령의 발언은 앞서 외교부가 "국제사회의 거듭된 경고에도 불구하고 러시아가 어떠한 형태로든 전면전을 감행할 경우, 우리 정부로서도 대러 수출통제 등 제재에 동참할 수밖에 없음을 분명히 밝힌다"고 한 것과 맥을 같이 한다.

단 청와대는 구체적인 제재의 내용이나, 제재의 전제조건인 '전면전'이 어떤 상태인지에 대해서는 말을 아꼈다. 청와대 관계자는 "선제적으로 제재의 항목을 정한다거나 그런 상황은 아니"라며 "국제사회의 제재에 저희가 긴밀하게 연결되는 부분도 있기 때문에, 그런 것들이 진행되면서 자연스럽게 동참할 수 있는 부분은 하게 될 것이라는 뜻"이라고 말했다.

이 관계자는 "전면전에 대한 규정을 저희가 하는 건 마땅치 않다"며 "전쟁 성격을 규정하거나, 나서서 그럴 필요 없다는 판단"이라고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr