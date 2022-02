농협유통, '소 한 마리 파격 할인 행사' 진행

농협유통 하나로마트, 식탁 물가 안정 위한 할인 행사 실시

[아시아경제 김유리 기자] 농식품 전문매장 농협 하나로마트를 운영하고 있는 농협유통은 하나로마트 양재점에서 24~26일 '소 한 마리 파격 할인 행사'를 실시한다고 밝혔다. 1등급 한우를 부위 별로 최대 41% 할인 판매한다.

농협유통은 식탁 물가 안정에 도움을 주면서 한우 소비도 촉진하기 위해 24~26일을 시작으로 매월 넷째 주 화~목요일에 '소 한 마리 파격 할인 행사'를 진행한다는 방침이다.

하나로마트 양재점에서는 이번 행사 기간 동안 안심, 채끝, 등심, 불고기, 국거리 등을 최대 41% 할인 판매한다. 농협유통 하나로마트 축산팀 관계자는 "식탁 물가 부담을 덜기 위해 소 한 마리 파격 할인 행사를 주기적으로 실시하기로 했다"며 "전국 최고의 한우 품질과 파격적인 가격을 통해 고객이 만족할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

