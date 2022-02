에스티팜, 지난해 매출 1656억… 영업익 흑전

[아시아경제 이춘희 기자] 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 94,300 전일대비 4,500 등락률 -4.55% 거래량 94,784 전일가 98,800 2022.02.24 15:30 장마감 관련기사 정부, 백신·원부자재 공급망 강화에 총 1264억원 투입…"민관 역량 결집" [증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께[클릭 e종목]"에스티팜, 조정 때마다 매수"…목표가 20만원 close 이 지난해 33% 성장한 1656억원의 매출을 올린 가운데 영업이익 면에서도 흑자 전환에 성공했다. 주력 사업분야인 원료의약품(API) 위탁개발생산(CDMO) 매출이 급증하면서 이 같은 성장을 이끌었다.

에스티팜은 지난해 매출이 1656억4195만원으로 전년 대비 33.5% 늘어났다고 24일 공시했다. 영업이익은 55억7759만원, 당기순이익 47억7763만원으로 모두 전년 대비 흑자전환에 성공했다.

회사 측은 이 같은 성장에 대해 주력 산업 분야인 올리고 API CDMO 매출이 지난해 865억원으로 전년 452억원 대비 91.3% 성장한 효과라고 분석했다. 특히 고마진인 해당 매출 비중이 전체 매출의 52.2%로 확대되면서 매출원가도 83.9%에서 65.1%로 내려왔다.

자회사인 유럽 소재 임상시험수탁기관(CRO)들도 연결 매출 271억원, 영업이익 25억원으로 2019년 인수 이후 2년 만에 흑자 전환에 성공했다.

메신저 리보핵산(mRNA) 플랫폼기술 개발 등 투자성 비용인 연구개발(R&D) 비용은 2020년 132억원 대비 지난해 183억원으로 38.6% 증가했다.

