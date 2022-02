러 국방부 "우크라 군 시설 정밀타격…도시 겨냥 포격 안해"

[아시아경제 정현진 기자] 러시아 국방부가 24일(현지시간) 우크라이나 곳곳에 있는 군 시설을 정밀 타격하고 있다고 밝혔다고 러시아 리아노보스티 통신 등이 보도했다.

보도에 따르면 러시아 국방부는 이날 "고정밀 무기를 이용해 우크라이나의 군사 기반시설을 공격 중"이라면서 "고정밀 무기에 의해 군사 기반시설과 방공체계, 군사공항, 우크라이나 항공기 등이 망가졌다"고 말했다. 이어 "러시아군은 우크라이나 도시를 겨냥한 미사일 공격이나 포격을 진행하지 않는다"면서 "우크라이나 민간인들을 위협하는 것은 아무 것도 없다"고 강조했다.

앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 새벽 특별 군사작전 개시를 전격 선언했고 이후 우크라이나 수도인 키예프를 비롯해 여러 도시에서 연쇄적인 폭발음이 발생했다고 외신들은 보도했다.

러시아 국방부의 이같은 발표와는 달리 우크라이나 정부는 러시아가 우크라이나 도시 곳곳에 공습을 하고 있다고 발표했다. 우크라이나 내무부는 키예프 인근에서 러시아의 공습이 있었다고 텔레그램에 글을 올렸고 드미트로 쿨레바 우크라이나 외무부 장관 등도 "푸틴이 침공을 시작했다"면서 "도시들이 공격받고 있다"고 했다.

