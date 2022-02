서양호 서울 중구청장, 공직선거법 위반 혐의 선관위 고발 당해(1보)

공무원노조 중구지부, 사전선거운동 및 부정선거운동으로 서양호 중구청장 14일 고발...서 구청장 비서실 곧 노조 고발에 대한 입장 및 대응방안 등 밝히겠다고 전해 와

속보[아시아경제 박종일 기자] 전국공무원노조 중구지부(지부장 장경환)는 지난 14일 서양호 서울 중구청장을 사전선거운동 및 부정선거운동 등 공직선거법 위반으로 선관위에 고발했다.

서 구청장은 지난해 말부터 올 1월7일까지 총 15차례 구민들을 대상으로 개최한 '평생학습 성과공유회'에서 본인의 업적을 홍보하고 재선을 염두에 둔 발언을 연이어 한 것으로 알려졌다.

공직선거법에 따르면 선거운동기간 이전에 선거운동을 한 자는 2년 이하 징역 또는 400만원 이하 벌금에 처한다.

전국동시지방선거일이 6월1일이므로 선거운동은 5월19일부터 5월31일까지만 할 수 있다.

공무원노조에 따르면 서양호 중구청장은 선거운동 기간이 시작되기도 훨씬 전인 지난해 12월 말부터 사전 선거운동을 했다는 것이다.

뿐 아니라, 지역내 직능단체 및 각종 단체의 사적 모임 일정을 파악해 제출하라는 등 지시와 구청장이 주민들과 접촉할 행사를 적극적으로 발굴하라는 지시가 있었던 것으로 파악돼 파문이 일고 있다.

지난해 12월21일 성과공유회과 단체별 송년모일 일정을 만들라는 구청장 지시사항이 오전 10시 반 경 소관 부서 담당자를 통해 내려오고, 당일 오후 5시 구청장은 각 동장들을 소집하여 직접 지시사항을 전달헀다.

그로부터 일주일 후인 12월28일부터 1월7일까지 열흘간 15개 동에서 '동별 평생학습 성과공유회'가 개최됐다.

공무원노조는 ▲본인이 직접 행사 개최를 지시하고 중구청 관할 내에서만 진행된 점 ▲중구청장으로 재직한 지난 2018~2020년까지 한번도 개최하지 않았던 행사가 하루만에 만들어져서 졸속적으로 진행된 점 ▲코로나19 상황에서 대면행사로 한 동에 일주일에 2~3차례 방문, 주민과의 접촉을 꾀한 점 등을 들어 서 구청장을 선거법 위반으로 고발한 배경을 설명했다.

이와 함께 공무원노조의 공직선거법 위반 고발 이후에도 서 구청장은 '동네배움터 운영위원회' '기간제근로자 안전교육' '작은도서관 참여자 모임' 등 각종 행사 참여 및 인사 등 일정을 강행하고 있는 것으로 노조를 밝혔다.

특히 지난 16일에 동화동 강당에서 진행된 '기간제근로자 안전교육'은 황학동, 신당5동, 동화동 주민센터에 근무하는 클린코디, 민원안내도우미 등 주민 근로자를 대상으로 했는데, 당일 교육에 참석한 황학동 주민이 코로나 양성으로 확인돼 물의를 빚고 있다고 노조는 전했다.

코로나19 방역에 앞장서야 할 구청에서 기관장의 욕심으로 인해 자칫하면 코로나를 확산에 기여할 뻔한 셈이다.

최근에는 지역사회보장협의체 조례를 근거로 해 10~20명의 주민위원으로 구성된 동(洞)별 '지역사회보장협의체'를 구성, 주민과의 접촉을 꾀하고 있다는 의혹이 전해진다고 밝혔다.

선관위는 15개 동 및 일부 부서에 선거법 위반 사항을 검토할 자료 제출을 요구하는 공문을 요청, 3월9일 대통령 선거 이후 본격적인 조사에 착수할 방침으로 알려져 귀추가 주목된다.

이에 대해 서양호 중구청장 비서실은 노조의 고발에 대한 입장 및 대응 방안 등을 곧 바로 발표하겠다고 전해왔다.

