[아시아경제 황준호 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 6,000 등락률 -4.67% 거래량 4,719,788 전일가 128,500 2022.02.24 14:21 장중(20분지연) 관련기사 러시아, 군사작전 개시…코스피·코스닥 2% 넘게 급락치열해진 반도체 '인재' 쟁탈전…CEO도 출격러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다 close 는 자사주 2만7127주를 주당 12만8500원에 장외 처분한다고 24일 공시했다. 처분예정금액은 34억8581만9500원, 처분예정기간은 3월 2일까지다. 목적은 자기주식 상여 지급이다.

