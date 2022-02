푸틴, 우크라 동부 특별 군사작전 선포…"위협 용인 못해"

[아시아경제 정현진 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 24일(현지시간) 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 특별 군사작전을 실시한다고 공식 발표했다.

타스통신과 CNN방송 등에 따르면 푸틴 대통령은 "러시아는 우크라이나의 위협을 용인할 수 없다"면서 "작전의 유일한 목표는 (돈바스의) 주민 보호"라고 말했다. 그는 "러시아는 우크라이나 비무장화를 추구할 것"이라면서 우크라이나 정부군 병사는 즉각 무기를 내려놓고 귀가하라고 경고했다.

푸틴 대통령은 이러한 러시아의 움직임에 외국이 간섭할 경우 러시아는 즉각 보복할 것이라면서 이는 그들이 한 번도 본 적 없는 결과로 이어질 것이라고 경고했다.

푸틴 대통령은 미국 뉴욕에서 우크라이나 위기와 관련해 유엔(UN) 안전보장이사회 긴급회의가 열리는 도중 군사작전을 승인했다. 앞서 푸틴 대통령은 지난 21일 우크라이나 친러 반군 지역인 돈바스의 자칭 도네츠크인민공화국(DPR), 루간스크인민공화국(LPR)을 독립국으로 일방 승인한 데 이어 지난 22일 친러시아 반군이 장악한 돈바스 지역에 '평화유지군'을 배치하라고 명령했다.

