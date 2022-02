SK E&S, 드론쇼 코리아서 '세계최장' 비행 액화수소 드론 전시

"SK 지원기업 엑센스, 헥사와 파트너십

13시간 24분 세계 기록 경신"

[아시아경제 문채석 기자] SK E&S는 24일부터 사흘간 부산 벡스코에서 열리는 국내 최대 드론 전시회 '2022 드론쇼 코리아'에 참가해 세계 최장 13시간 연속비행에 성공한 액화수소 드론을 전시한다고 밝혔다.

SK E&S는 올해 전시 주제를 '더 멀리, 더 오래 : 수소로 진화하는 드론'으로 정하고, SK E&S와 협력하는 드론 전문 벤처기업들의 최신 제품과 활용 사례를 소개했다.

전시에서 SK E&S는 세계 최장 시간 연속비행에 성공한 액화수소 드론의 실물과 비행 전 과정을 담은 영상을 공개했다. 이 드론은 SK E&S가 연구개발을 지원해 온 수소 드론 전문 벤처기업 엑센스가 다른 벤처기업인 헥사와 파트너십을 맺고 제작한 것으로, 최근 자체 시연을 통해 13시간24분의 비행 기록을 세웠다. 기존의 드론 최장 비행 기록인 12시간 7분보다 1시간 17분 더 오래 비행한 것이다. 조만간 공인 기록 인정 절차를 거쳐 기네스북 기록 등재를 추진할 계획이다.

액화수소 드론은 기체 상태의 수소를 영하 253℃까지 냉각해 연료로 사용한다. 에너지밀도가 높은 액화수소를 기반으로 하는 만큼 기존 리튬이온 배터리 드론 대비 최대 26배, 기체수소 드론 대비 6배 이상 오랜 시간 비행이 가능하다고 회사는 설명했다.

SK E&S는 내년부터 인천에서 연 3만t 규모의 액화수소 생산 플랜트 가동을 시작한다. 수소의 생산, 유통, 소비에 이르는 공급망을 구축할 계획이다. 추형욱 SK E&S 대표이사 사장은 "액화수소는 기체수소보다 경제성이 우수하고 안정성도 높아 미래 수소경제 시대를 열어갈 핵심 동력이 될 것"이라며 "다양한 파트너들과의 협업을 통해 수소 생산부터 유통, 활용에 이르는 수소 생태계 확장을 위해 노력하겠다"고 말했다.

