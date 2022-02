예산은 절감, 시설 성능은 향상 … BPA, 신항 북컨 2단계 사업 설계 경제성 검토 시행

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산항만공사(BPA)가 6300억원 규모의 ‘부산항 신항 북컨 2단계 항만배후단지 조성공사’의 설계 경제성 검토를 오는 25일부터 2주간 시행한다.

BPA는 발파, 암반절취, 수직갱, 원격 무인 기술 등 특수한 공법이 적용되는 설계의 특성을 고려해 스마트건설기술, 발파(화약) 등 6개의 분야의 VE 전문가와 VE 리더가 설계의 경제성에 대한 검토를 수행할 계획이다.

설계의 경제성 검토(VE, Value Engineering)는 여러 분야의 전문가가 협력해 설계내용을 분석한다.

VE는 경제성?시공성 등을 고려한 대안을 제시해 시설물의 고유 기능 및 성능 향상, 생애주기 비용을 절감하는 제도이다.

건설기술진흥법 시행령 제75조에 따라 정부, 지자체, 공공기관에서 시행하는 총공사비 100억원 이상 건설공사의 설계단계 시 의무적으로 실시해야 한다.

BPA는 지난해 수행한 5건의 사업에 대해 ‘설계 경제성 검토’를 수행해 총 65억원의 예산 절감하고 시설물 성능을 크게 높이는 성과를 냈다.

올해도 전문가의 노하우와 아이디어를 기반해서 적극적인 VE 활동으로 예산 절감과 품질향상을 이룰 계획이다.

민병근 BPA 건설본부장은 “제도를 내실 있게 운영해 예산을 절감하고 최첨단·고품질 시설물을 구축해 건설 분야 선도 공공기관으로서 역할을 충실히 해 나가겠다”라고 말했다.

