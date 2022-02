4차 산업혁명 주도한다! … 부경대, ‘제1회 교육혁신 성과포럼’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 국립부경대학교가 지난 23일 ‘역량 기반 교육과정 운영과 성과관리 혁신사례’를 주제로 ‘제1회 PKNU 교육혁신 성과포럼’을 열었다.

행사는 미래인재 양성과 4차 산업혁명을 이끌기 위한 부경대의 혁신 사례를 대내·외에 공유, 확산한다.

부경대 유튜브 채널 등으로 공개된 행사는 특별강연으로 선문대 김혜경 교수의 ‘역량 기반 수업 설계와 평가 사례’, 동국대 김하진 초빙교수의 ‘전공 교육과정 질 관리 프로세스’ 등 특별강연과 부경대 혁신사례 소개로 진행됐다.

부경대 혁신사례 소개에서는 의공학과 안예찬 교수의 ‘전공능력 진단도구 개발 및 활용’, 기획전략과 정명희 전임연구원의 ‘대학혁신지원사업 교육과정 혁신사례’, 교육혁신성과원 김수도 팀장의 ‘학생 중심 교육성과 관리 및 분석’ 등을 주제로 발표가 진행됐다.

부경대는 포럼으로 대학의 주요 혁신 사례로 융복합 창의인재 양성을 위해 정보융합대학 신설 등 학사구조를 개편한 것과 ▲교양교육 전담 학부대학 신설 ▲융복합 교양교과목 개설 ▲의공학IT 융합공유전공 신설 등 주요 사례를 발표·공유했다.

