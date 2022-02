삼진제약, 새부리형 황사방역마스크·컬러마스크 출시…'원더세이프' 라인업 강화

독일 더마 테스트 완료…피부 자극 적어

4가지 컬러에 세련된 외형

[아시아경제 이관주 기자] 삼진제약 삼진제약 005500 | 코스피 증권정보 현재가 25,000 전일대비 150 등락률 -0.60% 거래량 2,878 전일가 25,150 2022.02.24 09:41 장중(20분지연) 관련기사 삼진제약 "건기식 '하루엔진' 13가지 영양성분 한번에 섭취"백신 빠진 제약株, 배당이라도..삼진제약, 680억 규모 오송공장 시설 증설 close 은 새부리형 황사방역마스크, 컬러마스크를 출시해 생활건강 브랜드 '원더세이프'의 라인업을 강화했다고 24일 밝혔다.

이번에 출시한 새부리형 황사방역마스크 2종과 컬러 마스크 2종은 모두 100% 국산 부자재로 국내 생산돼 안전하게 사용할 수 있다. 마스크로 생기는 피부 트러블을 방지하기 위해 독일 더마 테스트를 완료해 오래 착용해도 피부에 자극이 덜하다. 또 가벼운 에어캐치 원단을 사용해 보풀이 없고 더욱 숨쉬기 편하게 설계됐으며, 더블노즈 와이어와 편안한 이어밴드로 빈틈없이 안정적으로 얼굴에 고정된다.

마스크로 패션과 개성을 드러내는 고객들의 수요를 반영해 원더세이프 새부리형 마스크는 블랙, 그레이, 누드베이지, 핑크 등 4가지 컬러로 출시됐다. 국산 프리미엄 MB필터를 적용해 0.4㎛ 크기의 미세입자를 98% 이상 차단하는 식품의약품안전처의 ‘KF94’ 등급을 취득했으며 컬러 마스크 또한 의약외품 기준 성능 테스트를 완료 및 통과했다.

삼진제약의 원더세이프 브랜드는 'KF94' 의약외품 황사방역마스크, 비말방지마스크, 주니어 마스크와 더불어 컬러마스크, 일회용 덴탈마스크까지 라인업을 확장해 코로나 시대에 소비자의 건강을 생각하며 믿고 쓸 수 있는 마스크 브랜드로 거듭나고 있다.

마스크 구매와 제품 문의는 삼진제약 온라인스토어 '마켓온제이'를 비롯한 여러 온라인몰에서 확인할 수 있다. 마스크뿐만 아니라 개인 위생용품에 대한 수요도 늘어나고 있는 만큼 휴대가 간편한 99.99% 항균티슈 ’원더세이프 올클린업 티슈’ 등 식약처 허가를 완료한 의약외품도 함께 판매하고 있다.

정자혜 삼진제약 PM은 “오미크론의 기승으로 개인방역 대한 관심이 높아지는 요즘 원더세이프 새부리형 KF94 황사방역마스크와 컬러 마스크는 겉감부터 필터, 안감까지 프리미엄 소재를 사용해 위생적이고 자극이 덜하며 편한 호흡이 가능하다”면서 “기능성은 물론 세련된 컬러와 갸름한 브이라인 외형으로 소비자의 다양한 니즈를 반영해 좋은 반응을 이끌어내고 있다”고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr