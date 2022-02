광주·전남중기청, 지역 혁신기업 육성전략 포럼

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주·전남지방중소벤처기업청은 최근 광주테크노파크에서 지역 혁신기업 육성전략 포럼을 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 포럼은 지역중소기업 육성법이 시행됨에 따라 광주시, 지역 경제 전문가 등이 모여 산업별 특색에 맞는 차별화 전략을 모색하고자 마련됐다.

광주·전남중기청이 주관, ’광주지역 중소?벤처기업 생태계 조성 및 지역 특화기업 육성방안‘에 대한 논의의 장으로, 중기청과 공동으로 연구용역을 수행한 광주테크노파크 김운섭 정책기획단장의 주제발표로 막을 열었다.

이어 광주시 인공지능산업국 박준열 과장과 김명술 벤처기업협회장, 조선대 유영태 교수, 전남대 나주몽 교수 등 5명의 지역 경제 분야 전문가들이 패널로 참석, ’지역 혁신기업 육성방안‘의 주제로 열띤 토론이 이어졌다.

이번 포럼에서는 광주지역 업종별 생태계 분석과 이에 맞는 전략적지원 방안 등이 논의되었으며, 제시된 의견들은 향후 중기부에서 추진하는 지역 주도의 혁신기업 육성방안에 담아 추진할 계획이다.

장대교 청장은 “중기부는 지역별 특화산업 중심으로 지역 혁신생태계를 선도할 지역 중소기업을 선택과 집중을 통해 육성해 나갈 계획으로, AI 중심도시 광주에 특화된 세부 실행전략 마련이 필요하다”면서 “이 지역 중소기업이 지역경제 성장동력의 주역으로서 자리 잡을 수 있도록 광주시와 함께 노력해 나갈 것이다”고 밝혔다.

