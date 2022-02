“해외여행 못지않은 호캉스” 그랜드 하얏트 서울, ‘로맨틱 이스케이프’ 패키지 선봬

[아시아경제 전진영 기자] 코로나 19로 꽉 막힌 하늘길 때문에 해외여행을 떠나지 못하는 커플들과 허니무너들에게 그랜드 하얏트 서울이 ‘로맨틱 이스케이프’ 패키지를 업그레이드하여 오는 26일부터 선보인다.

24일 그랜드 하얏트 서울에 따르면 업그레이드된 ‘로맨틱 이스케이프’ 패키지 객실엔 딸기 캐러멜 초콜릿 하트 미니 케이크 2개와 호텔의 와인 전문가가 세심하게 케이크와 매칭해 선택한 레드 와인 라피스 루나 레드 블렌드 1병이 제공된다. 또한, 두 사람의 소중한 순간을 더 달콤하게 해줄 미니 꽃다발이 패키지에 포함되어 있어 남자친구 혹은 남편들은 다른 준비 없이도 여심을 사로잡기에 충분하다.

체크인 후 이용 가능한 그랜드 하얏트 서울의 실내 수영장은 야자수와 돌담 그리고 벽돌 인테리어의 조화로 동남아 유명 여행지 못지 않은 이국적인 매력을 뽐낸다. 또한 야자수 사이 숨어있는 온수 자쿠지가 선사하는 따스함은 겨울과 봄을 포함해 사시사철 휴양지의 편안함과 해외여행의 그리움을 달래주기 적합하다.

조식의 경우에도 객실에서 룸서비스로 이용 가능한 컨티넨탈 조식 2인 혹은 뷔페 레스토랑에서 이용 가능한 조식 뷔페 2인 혜택 중 선택할 수 있어 완벽하게 여행을 마무리할 수 있다.

‘로맨틱 이스케이프’ 패키지 예약 기간은 투숙일 3일 전 가능하여 26일부터 6월 27일까지며 투숙 기간은 다음달 1일부터 6월 30일까지다. 패키지 예약 및 자세한 문의는 호텔 대표 번호를 통해 가능하다.

