하나금융, ESG위해 카이스트와 맞손…200억원 지원

탄소중립 위한 각종 산학협력

학술활동 및 인공광합성 연구소 설립에 각 100억원씩 지원

[아시아경제 이민우 기자] 하나금융그룹이 카이스트(KAIST)와 손 잡고 탄소중립을 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 미래전략을 도출하기로 했다.

하나금융그룹은 카이스트와 2050 탄소중립을 위한 ▲기후변화 문제 해결 ▲저탄소 에너지경제로의 전환 ▲신재생에너지 확대 등을 목표로 하는'ESG 미래전략' 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이에 따라 양 기관은 ESG 신기술 개발 및 가치창출을 목표로 글로벌 탄소중립 정책 기여 등 산학협력을 추진한다. 특히 궁극적인 탄소중립 기술을 연구하기 위해 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술의 일환인 인공광합성 분야에 적극 협력하고 지원하기로 했다.

하나금융그룹은 ▲기초과학 및 융합기술 등 다양한 학술활동 및 그룹의 ESG경영 실천을 위한 100억원 ▲인공광합성 연구소 공동 설립 투자금 100억원 등을 지원한다.

김정태 하나금융그룹 회장은 "최근 탄소중립이 국제사회 화두가 되고 있는 가운데 탄소를 활용할 수 있는 미래 기술 상용화가 시급한 상황"이라며 "이번 하나금융그룹과 KAIST의 업무협약은 탄소중립을 위한 미래기술 상용화와 기후변화 문제를 해결할 수 있는 게임체인저가 될 것"이라고 말했다.

이광형 KAIST 총장은 "ESG 경영에 대한 하나금융그룹의 실천 의지와 미래사회를 바라보는 KAIST의 비전과 기술이 만나 기후 위기와 탄소중립이라는 인류의 난제를 성공적으로 풀어나갈 시너지를 발휘할 것"이라며 "이번 협력이 유망산업 육성 및 저탄소산업 생태계 조성 등 다양한 부가가치 창출하는 모범적 선례가 되길 바란다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr