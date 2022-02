"기업 '그린워싱' 경계…ESG정보 투명공개" 지적

24일 대한상의 ESG경영 포럼

[아시아경제 문채석 기자] 대한상공회의소는 산업통상자원부, 삼정KPMG와 함께 24일 오전 '제8차 대한상의 ESG경영 포럼'을 온라인 개최했다고 밝혔다. 회의엔 우태희 대한상의 상근부회장, 이형희 SK SV위원회 위원장, 김의형 한국회계기준원 원장 등이 참석했다.

발표로 나선 유훈 한국표준협회 센터장은 "ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 대한 글로벌 대기업과 투자자들의 요구가 갈수록 거세지고 있다"며 "기업들은 '지속가능경영보고서'를 통해 ESG 경영 노력과 성과를 이해관계자에게 설명할 필요가 있다"고 말했다.

유 센터장은 "국제 지속가능성 보고 지침 관련 비영리기구인 GRI가 올해 40개 산업별 공시표준을 발표할 예정"이라며 "구체적인 기준이 담기게 되는 만큼 기업들이 잘하는 내용만을 공시할 수는 없다"고 지적했다.

그러면서 "국내 기업들의 지속가능경영보고서는 주로 '사회공헌' 위주로 구성되는 경향이 있다"며 "앞으로는 보고서에 환경과 안전·보건 등 ESG 전반의 내용을 구체적으로 담아야 한다"고 조언했다.

친환경 이미지로 위장하는 '그린 워싱'(Green Washing·위장 환경주의)을 경계해야 한다는 지적도 나왔다.

이종오 한국사회책임투자포럼(KOSIF) 사무국장은 "지속가능한 소비와 투자에 대한 국제적 요구가 증가하면서 이에 편승해 이익을 추구하려는 그린 워싱, 나아가 ESG 워싱도 증가하는 추세"라고 설명했다.

그는 "그린 워싱은 소비자의 신뢰 저하를 초래할 뿐 아니라 시장 질서 전반을 교란해 사회적·경제적 손실을 야기한다"며 "그린 워싱은 진정성의 문제로, 기업들은 친환경 비즈니스 모델을 개발하고 정보를 투명하고 적극적으로 공개해야 한다"고 강조했다.

이날 발표된 내용은 다음 달 7일부터 대한상공회의소 홈페이지 내 '온라인세미나' 게시판을 통해 시청할 수 있다.

