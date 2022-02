"친환경 소비 알린다"…롯데온, 롯데월드타워서 작품 전시회

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 다음 달 13일까지 잠실 롯데월드타워 1층 어바웃 프로젝트라운지에서 폐방화복 업사이클링 브랜드 119레오와 손잡고 친환경 소비 확산을 주제로 작품 전시를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 전시는 롯데온의 연간 친환경 프로젝트 이로온(ON) 브랜드의 일환으로, 매월 22일마다 친환경 브랜드와 함께 이들의 브랜드 가치를 알리는 전시 및 이벤트 등을 진행한다.

이번 달에는 119레오가 내구연한이 지난 소방복과 장비를 재활용해 만든 가방, 지갑 등의 상품을 함께 선보인다. 대표 상품으로 REO893 토트백, 소방호스 카드지갑 등이 있다.

오는 26일까지 현장 방문 고객을 대상으로 사회관계망서비스(SNS) 포토 인증 이벤트를 진행해 매일 선착순 22명에게 119레오 페브릭 캘린더를 증정한다. 28일까지는 SNS 소문내기 이벤트도 진행해 참여자 중 추첨을 통해 119레오 인기 상품을 증정한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr