숨진 채 길거리서 발견된 80대 노인…"코로나 양성 반응"

[아시아경제 박형수 기자] 80대 노인이 서울 강동구의 한 거리에서 숨진 채 발견됐다. 사후 코로나19 검사에서 양성 반응을 보인 것으로 확인됐다.

23일 서울 강동경찰서는 이날 오전 2시 31분께 행인으로부터 "할머니가 입에 피를 흘리며 쓰러져있다"는 신고를 접수했다고 밝혔다.

신고를 받고 출동한 경찰과 구급대원은 강동구 천호동의 한 주택가 도로변에 쓰러진 채 의식이 없는 80대 A씨를 발견했다.

구급대원은 A씨에게 심폐소생술(CPR)을 하며 인근 병원으로 이송했다. 병원 측에 따르면 A씨는 병원 도착 이전부터 숨진 상태였던 것으로 추정된다.

병원 측은 A씨에 대해 코로나19 검사를 했고 양성 반응을 보인 것으로 확인됐다. 소방은 A씨와 접촉했던 대원들을 상대로 신속항원검사를 실시했다. A씨에게 CPR을 했던 구급대원이 코로나19 양성 반응을 보인 것으로 파악됐다. 유전자증폭(PCR) 검사를 받은 뒤 결과를 기다리고 있다.

검안의는 A씨가 코로나19로 인해 숨진 것으로 추정했다.

