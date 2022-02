기재부, 과장급 71% 교체…"여성 임용 늘리고, 교차인사 확대"

[아시아경제 세종=권해영 기자] 기획재정부는 전체 119개 과장 직위 중 84개(71%)를 교체하는 과장급 인사를 단행했다고 24일 밝혔다.

이번 인사의 주요 특징은 1·2차관실 간 적극적인 교차 인사다. 기재부는 교차 인사 규모를 지난해 2명에서 올해 13명으로 늘리는 등 실국간 인적 교류를 확대해 전문성 활용도·조직 생산성 제고를 도모한다는 방침이다. 특히 세제, 예산, 정책조정간 인적 교류를 통해 정책 역량 및 대응 능력을 보완하고 협업 기반을 강화했다고 기재부는 설명했다.

또한 행정고시 47~48회의 출신의 젊고 유능한 인재를 주요 과장으로 적극 발탁해 조직의 활력을 제고했다. 여성 과장도 다수 임용해 여성 과장 비율이 종전 13%(16명)에서 17.6%(21명)로 대폭 증가했다. 특히 예산정책과장 직위에 최초로 여성 과장을 보임하고 주무관 공채 출신 과장을 2명을 추가 발탁해 균형인사를 지속적으로 확대했다.

기재부 관계자는 "이번 정기인사는 코로나19 위기 극복, 고용 안정 등 민생경제 회복을 본격화하고 국정과제의 차질 없는 추진을 뒷받침하는 한편 조직 쇄신과 활력을 제고하기 위함"이라며 "조직 기여도, 업무 성과가 높은 유능한 인재를 적재적소에 배치하는 등 개인의 역량과 경력 등을 종합해 직위별 최적임자를 배치했다"고 설명했다.

