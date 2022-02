[아시아경제 지연진 기자] 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 61,900 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 345,005 전일가 61,800 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"YG엔터, 이익 눈높이 낮춰야…목표가 18%↓"블랙핑크 리사, 코로나19 확진…"다른 멤버들도 검사"[클릭 e종목] “YG엔터테인먼트, 3분기에도 어닝 서프라이즈” close 는 지난해 연결 매출액이 39.3% 증가한 3556억원으로 집계됐다고 23일 공시했다.

이 기간 영업이익은 370.4% 늘어난 505억원, 당기순이익은 228억원 625.7% 확대됐다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr