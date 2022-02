與 "'이재명 게임' 1위 아이디 '사라진초밥1인분', 사이버 공격 고소"…野 "황당"

OTT 플랫폼 '재밍'에 李 의혹 관련 닉네임 상위 랭크

與 "의사 표현의 자유는 보장돼야 하지만 일탈·범죄행위까지 보호될 수는 없어"

野 "국민들 즐기라고 만든 콘텐츠에 고소라니 황당해"

[아시아경제 박현주 기자] 더불어민주당 선거대책위원회(선대위)는 이재명 대선후보의 온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼인 '재밍'이 사이버 공격을 받았다면서 법적 대응에 나섰다. 이에 국민의힘에선 "국민들이 즐기려고 만든 콘텐츠에 고소라니 황당하다"는 취지의 비판이 나왔다.

지난 22일 선대위 홍보소통본부는 "지난 15일 자정 '재밍' 오픈 직후 발생했던 사이트상 게임에 대한 사이버 공격과 관련해 성명 불상자들을 서울지방경찰청 사이버수사대에 고소했다"고 밝혔다.

선대위는 "이는 정보통신망법상 정보통신망 침입 및 데이터 무단 변경, 형법상 컴퓨터등장애업무방해 위반에 해당한다"면서 "당시 (온라인 커뮤니티인) '에펨코리아' 게시판을 보면 점수와 닉네임 변조에 대한 조직적 선동이 있었음을 확인할 수 있다"고 주장했다.

민주당에 따르면 이들은 '재밍' 사이트 내 온라인 게임의 정보통신망에 침입해 이 후보를 비방하는 닉네임의 게임 득점을 조작해 닉네임이 상위에 랭크되도록 했다. 게임에서 상위 1~10위에 랭크되면 순위표에 닉네임이 노출된다.

'재밍' 게임 중 하나의 상위 순위에는 이 후보 관련 의혹을 우회적으로 꼬집는 닉네임들이 다수 올랐다. 1위를 기록한 누리꾼의 닉네임은 '사라진초밥십인분'으로 최근 이 후보 배우자 김혜경 씨를 둘러싼 법인카드 사적 유용 의혹을 저격한 것으로 읽힌다. 또 5위 '법카쓰고싶다', 6위 '혜경궁스시야', 9위 '국내최고횡성한우' 등의 닉네임을 가진 누리꾼이 순위에 올랐다. 이밖에도 7위 '박인복 형수', 9위 '형수님' 등의 닉네임은 이 후보의 '형수 욕설' 논란을 비판하는 것 아니냐는 분석이 나온다.

선대위는 "선거운동 과정에서 의사 표현의 자유는 최대한 보장돼야 한다"면서도 "헌법상 보장된 한계를 넘는 일탈행위, 범죄행위까지 보호될 수는 없다"고 강조했다.

이를 두고 국민의힘에선 비판이 쏟아져 나왔다. 이준석 국민의힘 대표는 23일 자신의 페이스북에 글을 올려 "아무리 1등 이름이 '사라진초밥십인분'이라고 불편한 내용을 담고 있어도 고소라니요"라며 "국민들이 갖고 놀고 즐기라고 돈 들여서 만든 콘텐츠일 텐데 그걸 즐기면 고소해버리는 게 황당하다"고 지적했다.

원희룡 선거대책본부 정책본부장도 이날 페이스북을 통해 "재밍 게임으로 민주당에 고소당하신 분들 제게 연락 달라. 제가 도와드리겠다"며 "이재명 후보와 민주당에 고발당한 사람이 보통 많은 게 아니군요. 모든 사례와 통계, 관련자료를 수집하겠다"고 밝혔다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr