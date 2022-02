[아시아경제 지연진 기자] 이건홀딩스 이건홀딩스 039020 | 코스닥 증권정보 현재가 4,540 전일대비 130 등락률 +2.95% 거래량 173,849 전일가 4,410 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 이건창호, 지난해 영업익 33.9억원.. 흑자전환임상 3상승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!“남북 관계 개선 의지 있다”... 김여정 발언, 대북주 화려한 상승! close 는 지난해 연결 매출액이 14.8% 증가한 4748억원을 기록했다고 23일 공시했다. 이 기간 영업이익은 415% 급증한 387억원, 당기순이익은 1486.8% 늘어난 269억원으로 집계됐다.

