인천경제청-몽골 건설개발센터, 쿠싱밸리 개발 공동실행계획 MOU 체결

[아시아경제 박혜숙 기자] 몽골의 쿠싱밸리 위성도시 개발과 관련해 인천경제자유구역의 경제특구 운영 경험과 노하우를 전수하기 위한 '공동실행계획 양해각서'가 체결됐다.

인천경제자유구역청은 23일 몽골 도시개발건설부 산하 국영기관인 건설개발센터(CDC : Construction Development Center)와 번째 킥 오프(Kick-off) 회의를 갖고 양해각서를 체결했다고 밝혔다.

CDC는 몽골 내 3개의 경제특구를 포함해 관광·기반시설 개발과 관련한 정부 정책 연구 및 분석을 수행하는 기관이다. 최근 몽골 정부의 '비전 2050'에 따라 지난해 7월 개항한 칭키스칸 신공항의 배후도시인 쿠싱밸리 위성도시 개발을 담당하고 있다.

이번 양해각서에는 양측이 전담팀을 지정하고 연 2회 공식회의를 개최, 쿠싱밸리 위성도시 개발의 사업계획서 완료와 실행을 위해 노력한다는 내용을 담고 있다.

이날 회의에서 양 기관은 쿠싱밸리 개발계획 프리젠테이션, 쿠싱벨리 신도시의 도시계획·그린스마트시티 분야 등 향후 공동 실행계획의 구체적 이행방안 등에 관해 협의했다.

앞서 지난해 말 양 기관은 인천경제자유구역의 운영 경험을 공유하고 경제특구 관련 법제 정비, 도시개발 타당성 조사와 마스터플랜 수립 등에 협력하는 내용을 골자로 '상호협력 양해각서'를 체결한 바 있다.

이원재 인천경제청장은 "앞으로 실무 협의를 통해 몽골에 인천경제자유구역 개발 경험을 전하는데 최선을 다하겠다"며 "특히 해외 정부 기관의 협력 요청에 적극 나서 우리나라 관계 기관·기업들이 해외 사업에 진출할 수 있도록 교두보 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

