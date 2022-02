[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 김공진 광주지방조달청장은 23일 전라남도 장성군 소재한 혁신제품 지정기업 매그나텍을 방문해 제조공정을 둘러보고, 공공조달시장 판로지원 확대 방안을 논의했다.

매그나텍의 ‘빛공해 저감형 비대칭 고출력 LED투광등기구’는 실내·외 스포츠시설, 공항 및 항만, 교차로 등 대면적 공간에 적용하는 제품이다. 소형화, 경량화, 고효율화를 실현하고, 사용자의 안전을 고려하는 다양한 혁신기술을 적용해, 작년 우수연구개발 혁신제품 등 지정되기도 했다.

김 청장은 “끊임없는 기술혁신으로 공공 조달시장을 통해 성장한 기업의 모범이 되어달라.”면서 “공공혁신조달 및 지역 경제 발전에 기여하고 있는 유망기업이 우수기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 강조했다.

