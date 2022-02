돌아온 볼트, 보조금도 매력적

구매시 최대 1550만원 아껴

[아시아경제 최대열 기자] 볼트가 돌아왔다. 제너럴모터스(GM) 글로벌 브랜드 쉐보레의 대표 전기차로 최근 북미공장 재가동 일정이 확정돼 국내에서도 올해 2분기부터 국내 고객에게 인도될 예정이다.

2017년 첫 선을 보인 볼트EV의 신형 모델과 함께 100년이 넘은 쉐보레 브랜드의 첫 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 볼트EUV다. 탄소배출을 비롯해 충돌·정체를 없앤 이동수단, 이른바 ‘트리플 제로’를 중장기 목표로 제시한 GM에는 전략모델로 꼽힌다.

가장 큰 경쟁력은 가격이다. 신형 볼트EV가 4130만원. 올해 바뀐 무공해차 구매보조금 정책에 따라 많이 지원받는다면 약 2580만원에서 3230만원 사이에서 구매 가능하다. 출고가 4490만원인 볼트EUV는 3000만원 초반대에서 3600만원 사이에서 살 수 있다.

전기차 보조금은 국비보조금과 지방보조금으로 나뉘며 차량가격과 성능 등에 따라 차등 지급된다. 올해는 8500만원 이상 차량은 보조금 지원대상에서 빠지며 5500만원 미만은 성능에 따라 최대한도로 가능하다. 올해 국비 최대 지원금은 700만원이며 지방보조금은 지역에 따라 200만~850만원 수준이다. 보조금을 합하면 대략 900만원에서 많게는 1550만원을 아낄 수 있다는 얘기다. 지자체 지원금은 일찍 소진될 수 있다. 지방보조금은 전남 나주가 850만원으로 가장 많은 편이고 서울은 200만원이다.

볼트EV와 EUV에는 신형 배터리모듈이 탑재된 LG에너지솔루션의 66kwh 대용량 배터리 패키지가 들어갔다. 한 번 충전으로 최대 414㎞, 404㎞를 간다. 최고출력은 204마력, 최대토크는 36.7㎏·m다. 내·외관 디자인을 새로 바꿨고 안전·편의사양도 개선됐다. 에어백이 기존 6개에서 10개로 늘었고 스마트폰 무선충전기능, 애플 카플레이와 안드로이드 오토 무선연결이 가능한 무선 폰프로젝션 기능이 있다.

