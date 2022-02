[특징주] 하이브, 창사 이래 최대실적에 주가 4% ↑

[아시아경제 권재희 기자] 보이그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 11,000 등락률 +4.02% 거래량 348,572 전일가 273,500 2022.02.23 10:45 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] BTS 덕 본 하이브, 올해 2Q 기업가치 상승 이벤트 가시화하이브, 2021년 영업익 1903억원…전년比 31%↑[아시아초대석] 금융사 지분 매입·엔터기업과 맞손…업비트의 광폭행보 close 가 기획사 최초로 연 매출 1조원을 돌파하며 주가가 강세다.

23일 유가증권시장에서 오전 10시 12분 현재 하이브는 전거래일대비 4.2% 상승한 28만5000원에 거래되고 있다.

전날 2021년도 실적발표를 한 하이브는 매출 1조2577억원을 기록했다. 연 매출이 1조원을 넘긴 것은 창사이래 처음이며 기획사를 통 틀어서 최초다.

영업이익은 1903억원, 순이익은 1410억원으로 각각 30.8%, 62% 늘었다.

4분기 영업이익은 739억원으로 전년 동기보다 36.8% 늘었다. 매출과 순이익은 각각 4598억원과 538억원이었다.

김현용 현대차증권 연구원은 "하이브의 매출 성장은 BTS 컴백이 부재한 가운데 음반 판매량이 부진했으나 BTS의 온·오프라인 공연 모객이 90만명을 상회한 효과로 공연·기획상품(MD)·콘텐츠 부문이 초고성장한 점에 기인한다"고 분석했다.

