LG전자는 오는 6월30일자로 태양광 패널 사업의 영업을 중단한다고 23일 공시했다.

이 회사는 "태양광 패널 사업 경쟁심화 및 지속적인 사업부진으로 영업을 중단한다"며 "내부 자원 효율화를 통해 핵심사업으로 역량을 집중하고 사업구조를 개선하겠다"고 밝혔다.

LG전자의 태양광 패널 사업 매출액은 2020년 기준 8871억원으로 전체 매출액의 1.5%에 해당한다. 이번 영업 중단으로 전체 매출액의 감소가 있지만 중장기적인 재무구조 개선 효과가 기대된다고 회사 측은 강조했다.

