대우에스티 "중대재해 근절" 안전보건경영 선포식

대우에스티는 서울 종로구 본사에서 '안전보건 경영 선포식'을 개최했다고 23일 밝혔다.

지난 22일 이뤄진 선포식에서 대우에스티는 안전보건 경영방침과 세부 실천계획을 발표하고 '안전한 일터 조성과 중대재해 근절을 통한 인명존중 실현'을 위해 안전보건 시스템을 지속적으로 개선해 나가기로 했다.

윤우규 대우에스티 대표는 "'안전경영을 바탕으로 안전보건 확보 의무 최우선 이행'을 경영방침으로 정하고, '현장 안전보건 점검활동 강화', '임직원 안전보건 역량 강화', '위험작업 관리체계 강화'를 위해 최선의 노력을 다 할 것"이라고 말했다.

선포식에 이어 이번 주부터는 경영진이 참여하는 안전점검을 실시할 예정이다. 경영진 안전점검은 대표이사와 임원이 주요 사업장을 대상으로 매월 정기적으로 실시한다.

한편 대우에스티는 대우건설의 자회사로 주택 브랜드 '푸르지오 발라드'를 통한 소규모 도시정비사업, MRO(기업소모성자재), 프리캐스트 콘크리트(PC) 등 신사업을 추진하고 있으며, 기존 강구조물·철강재 설치사업과 부동산운영 관리사업도 운영하고 있다.

