"분골쇄신" 광주 붕괴사고 HDC현산, 정익희 CSO 선임

HDC현대산업개발(이하 현산)은 정익희 부사장을 각자 대표이사 겸 최고안전책임자(CSO)로 신규 선임했다고 23일 밝혔다. 건설현장에서 잇따른 붕괴 사고 악재를 겪은 이후 이뤄진 인사로, 정 대표는 현산의 안전관리의 혁신을 예고했다.

정 대표는 전사적 안전·환경·보건 및 품질 시스템과 현장의 시공관리 혁신방안이 현장에서 실행될 수 있도록 안전혁신경영을 총괄한다. 안전체계 고도화, 점검, 재해 분석 및 대책 수립 등 안전 관련 업무와 내·외부 전문가들로 구성된 ‘시공혁신단(가칭)’을 운영하는 등 품질 및 환경 분야의 컨트롤타워를 담당한다.

정 대표는 현대건설에 1995년 입사한 후 서울·수도권 주요 현장의 소장을 역임했다. 2020년부터는 국내현장 프로젝트관리 및 기술담당 임원을 맡아오는 등 현장 엔지니어로 경험을 쌓아왔다. 외부 출신의 현장 전문가로서 향후 투명하고 객관적인 시각으로 현장 안전·품질관리 수준을 끌어올릴 것으로 기대된다.

정 대표는 "소비자 중심의 안전과 품질이 최우선 기업가치가 되도록 힘을 다하겠다"며 "건설업계 최고의 안전보건 및 품질관리 혁신을 이루겠다"고 말했다.

한편 이번 CSO 선임과 조직개편은 광주 화정동 사고 후 신설된 비상안전위원회(위원장 이방주) 활동의 일환으로, 회사의 안전 및 품질 혁신을 위해 기본부터 시스템을 새롭게 구축하겠다는 의지를 담았다. 현산 관계자는 "앞으로 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 체계를 더욱 강화하며, 신뢰받는 사회적 기업으로 거듭나기 위해 사고 재발 방지와 더불어 지속적인 혁신방안을 실행해 나갈 계획"이라고 말했다.

