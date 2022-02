국민의원 비서가 ATM기에서 현금 절도 … 경찰 추적중

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 국민의힘 소속 부산지역 의원의 비서가 ATM기에서 현금을 훔쳐 달아나 경찰이 추적하고 있는 것으로 알려졌다.

22일 경찰에 따르면 50대 A 씨는 지난 1월 26일 11시 50분께 금정구 소재 ATM기에서 앞 사용자가 인출하려다 찾아가지 않은 현금을 갖고 사라졌다.

경찰은 절도 혐의로 A 씨를 추적 중이며 금액은 밝히지 않았다.

A 씨는 국민의힘 소속 부산지역 국회의원 운전 비서로 경찰이 A 씨의 차량 번호를 조회해 신분이 확인됐다.

경찰 관계자는 “A 씨의 동선을 CCTV로 파악 중이라며 세부 내용은 수사 진행 중이어서 밝힐 수 없다”고 말했다.

A 씨는 지난 주말 의원실에 개인적인 이유로 면직을 신청했다.

의원실 관계자는 “A 씨의 지인이 의원실 측에 A 씨가 가까운 시일 내 경찰에 출석해 사안을 정리할 계획이라고 알려왔다”고 말했다.

