尹 연소득 10년 매칭 지원해 1억원 모으는 청년도약계좌 공약

연소득 4800만원 미만은 정부가 매칭 지원

소득이 늘수록 정부 지원금은 줄어들어

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 정부에서 매칭하는 형태의 저축 계좌인 ‘청년도약계좌’를 도입하겠다고 22일 약속했다.

윤 후보는 이날 "청년희망적금보다 더 높은 수익률을 제공하는 ‘청년도약계좌’를 도입해 청년들에게 자산형성 기회를 주겠다"고 약속했다.

청년도약계좌는 근로·사업 소득이 있는19~34세 청년들이 매월 70만원 한도 내에서 저축을 하면 정부가 10~40만원 가량을 보태 10년 만기가 됐을 때 1억원을 만들어주는 정책금융상품이다. 소득이 낮을수록 정부의 지원금이 커지는 방식이다. 연소득 4800만원 이상 청년에게는 비과세 소득공제 혜택만 주어진다.

윤 후보 측은 "청년도약계좌에 모인 자금을 청년고용 창출효과가 큰 기업에 집중투자할 계획이다. 청년 개개인의 목돈 마련을 도와 일자리도 창출하겠다"고 설명했다.

윤 후보는 최근 연소득 3600만뭔 이하 19~34세 청년을 대상으로 금리 우대와 세제 혜택을 합쳐 연 금리 9% 수준을 제공하는 청년희망저축에 지원자들이 늘었지만 현 정부가 책정한 예산이 너무 적어 가입 자격을 갖추고도 적금을 들지 못하는 지원자가 쏟아졌다고 지적했다.

생애최초 주택 구입자와 신혼부부에게는 저리로 대출하는 저리주택담보제출과 전세대출도 약속했다. 생애 최초 주택 구입자의 경우 3억 원 한도에서 3년간, 신혼부부에게는 4억 원 한도에서 3년간 저리로 주택담보대출을 제공된다.

이외에도 저출산 대책 일환으로 신혼부부가 아이를 낳으면 저리 대출 기간을 5년까지 연장하도록 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr