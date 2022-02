[아시아경제 유현석 기자] 넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,240 전일대비 90 등락률 -6.77% 거래량 4,158,413 전일가 1,330 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 넥스트아이, 中 면세 플랫폼 한국화장품·미용기기 독점 공급…성공적 출발넥스트아이, 중국 면세 전자상거래 업체 ‘SOMIGO’ 독점 공급업체 선정…"첫 선적 마쳐"넥스트아이, NFT 블록체인 신사업 진출…크루즈 NFT 기업 아트로그와 협력 close 는 지난해 영업손실 117억원을 기록하며 전년 대비 적자를 지속했다고 22일 공시했다. 같은 기간 매출액은 17.2% 줄어든 288억원이며 당기순손실 151억원을 기록해 적자로 전환했다.

