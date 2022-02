목포시, 오미크론 확산 우려 ‘방역 소독 총력’

동행정복지센터서 소독약품 배부, 동 비상자율방역단, 취약지역 집중 방역

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 연일 급증하는 오미크론 확진자 발생 억제를 위해 방역 소독에 총력을 기울이고 있다고 22일 밝혔다.

시는 지난 1월 23개 동행정복지센터에 방역이 필요한 시민이 언제든 사용 할 수 있는 소독약품 희석액 7200리터를 배부했다.

목포는 보건소 방역요원 10명을 통해 사회복지시설, 경로당, 선별진료소 등 방역 취약 시설에 매일 집중 방역을 실시하고 있다.

이와 함께 각 동행정복지센터는 직원, 자생조직원 등으로 구성된 비상자율 방역단이 지역 방역 일자리 사업으로 채용된 방역요원(46명)과 함께 관내 구석구석을 매일 꼼꼼히 방역하고 있다.

시는 앞으로도 취약시설을 집중 방역하는 등 감염병 확산 예방에 최선을 다할 계획이다.

시 관계자는 “소독액이 필요한 시민은 누구나 개인 분무기를 지참하고 동행정복지센터를 방문해 배부받으면 된다”며 “현재는 대유행의 파고를 낮춰 오미크론 감염을 최소화하는 것이 우선 과제인 상황이므로 방역 동참에 시민 여러분의 협조를 부탁드린다”고 당부했다.

