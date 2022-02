[아시아경제 유현석 기자] 대구 서구 이현동 한 운송물품 적재 창고에서 22일 오후 3시44분경 원인을 알 수 없는 불이 났다.

최초 신고자는 "공장에서 검은 연기가 난다"고 119상황실에 신고했다.

현장에는 소방차 44대와 소방관 132명이 출동했다. 불길에 소방당국은 오후 4시1분경 대응 1단계를 발령했다. 불길이 잡히자 17분 만에 해제했다.

경찰과 소방당국은 남은 불을 완전히 끄는 대로 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.

