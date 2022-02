함양군, 농식품부 관계자 양파기계화 우수모델 현장 견학·애로사항 청취

양파 전과정 기계화…노동력 절감·농가소득 향상

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국내 양파 기계화 우수모델 육성중인 경남 함양군에 농식품부 관계자들이 현장을 찾아 애로사항을 청취했다.

군에 따르면 지난 21일 오후 농식품부 농업생명정책관 김원일 국장 등이 함양군 양파기계화 우수모델 현장을 견학했다.

양파재배 전과정 기계화는 농식품부에서 중점적으로 추진하는 정책사업으로 양파 육묘에서부터 정식, 수확, 저장으로 이어지는 양파 전 과정에 걸친 기계화의 롤모델을 양파 주산지인 함양군에서 개발해 나가고 있다.

이에 함양군에서는 내년까지 2년간 국비 22억원을 포함한 44억원의 사업비로 올해 35㏊의 기계화 면적을 오는 2024년까지 150㏊로 대폭 확대해 나갈 계획이다.

이날 서춘수 군수는 “고령화와 인력부족이 심화되는 상황에서 양파 전 과정 기계화를 최대한 빠르게 이뤄 농가 생산비 절감과 농가소득 향상에 기여할 것”이라며 “정부의 적극적인 지원을 통해 어려움을 겪는 농촌에 활기를 불어 넣었으면 한다”라고 말했다.

이어 함양농협 산지유통센터를 방문해 양파 전과정 기계화를 위한 차압식(벌크)저장시설 설치의 필요성을 강조하며 정부의 적극적인 지원을 건의했다.

김원일 국장은 “농촌의 고령화로 손이 많이 가는 밭작물의 기계화가 절실히 요구되는 실정”이라며 “다양한 지원방안을 강구해 양파 기계화를 앞당길 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.

함양읍 한들 일원에서 열린 양파기계화 우수모델 현장 견학에서는 양파 재배포장 및 기계화 수거기 연시회를 직접 관람하며 현장의 애로사항을 청취했다.

함양군은 양파 전 과정 기계화에 앞서 사업효과를 극대화하고 효율적 운영을 위해 생산농가와 지역 농협간 업무협업을 통한 협의체를 구성하는 등 사업 추진에 박차를 가하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr