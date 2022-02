[아시아경제 권재희 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 5,000 등락률 -3.28% 거래량 48,131 전일가 152,500 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 어그, 제페토 아이템 7종 출시… “메타버스로 1020 잡는다”주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장"호실적이 효자" 증시 상승 마감…코스닥 910선까지 회복 close 은 유통주식수 확대를 위해 1주당 가액을 5000원에서 1000원으로 분할하기로 결정했다고 22일 공시했다.

발행주식총수는 분할 전 714만주에서 분할 후 3570만주로 늘어난다.

신주 상장 예정일은 4월 11일이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr