황희 장관 “中 한복 논란, 정부 대표로서 항의 쉽지 않아 직접 입고 갔다”

취임 1년 출입기자 간담회

중국, 한복은 한국 것이라 공식인정

IOC에 문화올림픽 제안 "바흐 위원장 '좋은 아이디어' 반응"

[아시아경제 김희윤 기자] 황희 문화체육관광부 장관이 최근 2022 베이징 동계올림픽에서 논란이 된 중국의 한복 공정에 대해 "정부 대표로서 항의할 만한 빌미가 없었다"면서 "국민 정서를 대변하기 위해 직접 한복을 준비해서 입고 참석했다"고 밝혔다.

22일 오전 서울정부청사에서 취임 1주년 기자간담회를 가진 황 장관은 "국민들의 공분을 해소하기 위해 고민했고 한복을 입고 행사에 입장하는 게 최선이라 생각했다"며 이같이 답했다.

지난 4일 중국은 베이징 동계올림픽 개회식에서 소수민족 문화 소개 프로그램에 한복을 입은 조선족 소녀를 등장시키며 한복공정 논란을 촉발시켰다. 앞서 동계올림픽 준비 영상에서도 한복을 입은 조선족을 중국 소수민족으로 소개한 중국이 김치에 이어 한복까지 침탈을 시도한다는 여론이 제기되며 혐중정서가 확산됐다.

황 장관은 "개막식에 대한 내용을 미리 전해 듣고나서 고민 끝에 직접 한복을 가져갔다"며 "전통의상을 입고 참석한 정부 대표는 대한민국 밖에 없었다"고 말했다.

앞서 도쿄 하계올림픽에서 일본이 독도를 일본 영토로 공식 홈페이지에 표기한 것에 대해 주한 일본 대사관 총괄 공사를 즉각 초치한데 반해 중국에 대해 미온적 태도가 아니었냐는 지적에 황 장관은 당시 일본 독도 표기 문제와는 상황이 달랐다고 설명했다.

그는 "일본의 경우 일본 정부가 독도를 일본땅이라고 하니 우리 정부가 적극적으로 나서서 의견을 개진한 것"이라며 "중국 정부는 한복이 한국 것이라고 공식 인정한 바 있어 정부 차원에서 항의하기가 애매했다"고 강조했다.

이어 "앞서 양국 간 김치, 한복 등 오랜 감정싸움이 있었기 때문에 아무 것도 안 할 순 없어 한복을 미리 준비해서 입은 것"이라고 부연했다.

또한 황 장관은 "스포츠를 넘어 문화 분야까지 개념을 확장한 문화올림픽을 추진하자고 국제올림픽위원회(IOC)에 제안했다"고 밝혔다.

황 장관은 "베이징동계올림픽에서 만난 토마스 바흐 IOC 위원장에게 문화올림픽을 제안해 긍정적인 답변을 받았다"며 "올림픽 정신을 가장 극대화하는 것이 문화 분야이며 IOC가 UN 내에서 활동 반경을 넓히고 팬데믹을 거치면서 세계가 체인이 돼 문화가 중요한 사회적 가치가 된 점에 바흐 위원장이 공감했다"고 덧붙였다.

그러면서 "경쟁과 비경쟁 분야로 나눠 참여자뿐 아니라 관객이 투표하는 방식도 설계할 수 있고, 아이템은 100개가 넘는다"며 "반기문 UN전 사무총장과도 협력해 올해 3월 중 가시적인 성과가 나올 것"이라고 설명했다.

마지막으로 황 장관은 이번 한복공정 논란을 계기로 한복 세계화 사업을 강화하겠다는 의견도 피력했다. 그는 "한복 활성화를 위해 국무회의때 한복을 입기도 하고 일상 생활에서 입는 한복 교복과 한복 작업복을 개발하는 등 프로그램을 다각도로 계획하고 있다"며 "한복을 비롯해 김치, 한국어 등의 해외홍보를 위한 다양한 프로그램과 예산을 준비해 널리 알릴 수 있도록 계속 노력하겠다"고 말했다.

