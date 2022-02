[아시아경제 김현정 기자] 영국계 은행인 HSBC가 지난해 순이익이 126억달러(약 15조582억원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 3배 급증한 것이지만, 전문가 컨센서스(191억달러)에는 미치지 못했다.

노엘 퀸 HSBC 최고경영자(CEO)는 21일(현지시간) 성명을 통해 "지난해의 전략이 성과를 거뒀다"면서 "올해도 모멘텀이 좋으며, 우리 전략에 따라 계속 실행할 수 있다고 확신한다"고 전했다. 그는 "코로나19 관련 불확실성과 지속적인 인플레이션이 고객에게 미칠 잠재적 영향 또한 인지하고 있다"고 설명했다.

HSBC는 2020년 15센트 였던 배당금을 주당 25달러 지급할 것이라고 이날 밝혔다.

이에 앞서 스탠다드 차타드는 지난해 4억5700만달러의 손실을 기록한 바 있다.

