[아시아경제 권재희 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 14,800 전일대비 350 등락률 -2.31% 거래량 524,188 전일가 15,150 2022.02.22 14:49 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 이스라엘 방산기업 IAI와 함정 전투체계 수출 협력중동도 꿰뚫은 천궁 레이더… 사각지대가 없다한화시스템, 항공기 첨단 방어 시스템 국산화 성공 close 은 연결 재무제표 기준 지난해 영업이익은1120억 5000만원으로 전년동기 대비 20.66% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 22일 공시했다.

같은 기간 매출액은 2조 895억원으로 전년 동기 대비 27.19% 늘었다. 순이익은 978억 7800만원으로 4.59% 증가했다.

지난해 4분기 기준 영업이익은 73억원으로 전년 동기보다 61.38% 줄었다. 같은기간 매출액과 순이익은 각각 6795억원과 209억원으로 집계됐다. 매출액은 같은기간 3.28% 증가, 47.39% 줄었다.

