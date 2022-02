[아시아경제 송승섭 기자] 온라인투자금융업(온투업)체 피플펀드가 인공지능 기술을 활용한 ‘금융사기 탐지시스템’을 구축한다고 22일 밝혔다.

그간 피플펀드는 금융사기 예방을 위해 개인신용조회회(CB)사가 제공하는 금융사기 탐지스코어를 사용해왔다. 이번에 도입할 시스템은 기존에 축적된 금융사기 노하우를 기계 학습하는 방식이다. 최신 유형의 금융사기 증후까지 빠르게 찾아내는 알고리즘을 개발해 금융사기 탐지력을 2배 향상할 계획이다. 시스템은 메가존 클라우드와 협업을 통해 진행한다.

피플펀드가 새 시스템을 구축하는 건 보다 빠르게 변화하는 온라인대출 사기수법에 민첩하게 대응하기 위해서다. 강민승 피플펀드 기술총괄이사(CTO)는 “피플펀드의 금융서비스 전반에 AI기술 도입을 확장하겠다”면서 “보다 안심하고 투자할 수 있는 금융플랫폼 환경을 구현하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr