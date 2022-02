[특징주] OCI 인수에 부광약품 주가 17% ↑

[아시아경제 권재희 기자] OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 95,900 전일대비 1,500 등락률 -1.54% 거래량 309,230 전일가 97,400 2022.02.22 14:28 장중(20분지연) 관련기사 OCI, 제약바이오 사업 확대…부광약품 최대주주로OCI, 1461억원에 부광약품 지분 11% 매입…최대주주 등극김택중 OCI 사장, 친환경캠페인 '고고챌린지' 참여…"ESG경영 실천' close 가 부광약품 부광약품 003000 | 코스피 증권정보 현재가 13,250 전일대비 1,900 등락률 +16.74% 거래량 18,052,147 전일가 11,350 2022.02.22 14:28 장중(20분지연) 관련기사 OCI, 1461억원에 부광약품 지분 11% 매입…최대주주 등극임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 을 인수한다는 소식에 부광약품 주가가 강세다.

22일 유가증권시장에서 오후 2시 22분 현재 부광약품은 전거래일 대비 17.18% 상승한 1만3300원에 거래중이다.

이날 OCI는 부광약품 최대주주인 김동연 회장 외 9인이 보유한 주식 1535만2104주(지분율 21.60%) 중 773만334주를 1461억원에 취득한다고 공시했다.

OCI는 인수대금 중 1322억원을 23일 지급하고 나머지 138억원은 3월8일 지급할 예정이다.

OCI 측은 "바이오 사업 진출 확대를 위해 인수하게 됐다"고 밝혔다.

부광약품은 "이번 계약은 최대주주의 변경이 수반되는 계약이나, 양도인과 양수인은 주주간 협약으로 공동으로 경영에 참여할 예정"이라며 "계약주식수 전량이 양수인 주식계좌에 입고된 날 또는 그 익일이내에 최대주주 변경 공시를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr