[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국산림복지진흥원은 22일 한국특허정보원과 공공기관의 탄소중립 실현 및 ESG경영에 상호 협력하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 양 기관은 ESG경영 실천전략 수립 지원과 산림복지 활성화를 위한 시설이용, 지역사회 공동 사회공헌활동 등에 관한 협력사업을 추진하게 된다. 산림복지진흥원 이창재 원장(오른쪽)과 특허정보원 강경호 원장이 협약서에 서명을 하고 있다. 한국산림복지진흥원 제공

