정부 "문재인 5년간 글로벌 선도국가 위상 높아져" 자평

[아시아경제 유인호 기자] 정부가 문재인 대통령 취임 후 정상외교 성과와 관련해 “지난 5년간 글로벌 선도국가로서의 위상이 높아졌다”고 평가했다.

외교부는 22일 문재인 대통령이 청와대에서 주재한 국무회의에서 ‘문재인 정부 정상외교 후속조치 추진 성과’를 보고했다.

이날 보고에서 정부는 문 대통령 취임 후 56개국 방문, 56개국 외빈 방한, 화상 정상회담·회의 29회 등 총 141회의 정상외교를 소화했다고 설명했다.

외교부는 “한미 간 긴밀한 공조로 한반도의 완전한 비핵화와 평화 정착의 기반을 마련하고, 미국·중국·일본·러시아와 당당한 협력외교를 펼쳤다”며“신남방·신북방 정책을 활발히 추진하고 중남미와 아프리카·중동 국가와도 협력을 강화해 외교의 지평을 넓히고 신성장동력을 확보했다”고 강조했다.

그러면서 “G7(주요 7개국) 정상회의에 2년 연속 초청받고, 역대 대통령 중 처음으로 5년 연속 유엔총회에 참석했다"며 "국제사회의 책임 있는 국가로서 역할을 강화했다”고 덧붙였다.

외교부는 먼저 인프라·방산·공급망 등 다양한 분야로의 한국기업 해외 진출을 지원하는 등 미래 먹거리 창출에 성과가 있었다고 분석했다.

대표적인 사례로는 지난 1월 아랍에미리트(UAE) 방문 당시 체결된 탄도탄 요격미사일 체계 '천궁-Ⅱ' 수출 계약이 꼽혔다.

당시 계약액인 35억 달러는 단일무기로는 역대 최대 규모다.

같은 달 이집트와 지난해 12월 호주 방문 당시 K9 자주포 수출 계약이 체결된 것도 성과로 포함됐다.

2019년 4월 카자흐스탄 방문 이후 한국 기업의 알마티 순환도로 건설·운영사업 수주하는 등 해외 인프라 수주실적도 꾸준히 증가한 것도 성과라고 평가했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr