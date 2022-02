대교, '2022 학부모가 뽑은 교육브랜드 대상' 수상

[아시아경제 최동현 기자] 대교가 자사 대표 브랜드 ‘눈높이’와 중국어 교육브랜드 ‘차이홍’이 ‘2022 학부모가 뽑은 교육 브랜드 대상’을 수상했다고 22일 밝혔다.

‘학부모가 뽑은 교육브랜드 대상’은 고등학생 이하 자녀를 둔 부모 1000명을 대상으로 교육브랜드에 대한 신뢰도, 인지도, 만족도를 조사해 우수 기업 및 브랜드를 선정하는 상이다.

학습지 부문 17년 연속 대상을 수상한 ‘눈높이’는 학습자의 눈높이에서 생각하고 가르치는 개인맞춤학습 ‘눈높이교육’으로 대한민국 교육 발전에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.

지난해 ‘눈높이’는 각 과목별 특허 기술이 적용된 AI 알고리즘을 통해 학습자 실력을 분석하고 맞춤형 학습을 제공하는 ‘대교 써밋’의 제품군을 국어, 영어 수학 중심으로 확대했다.

또 사회적 분위기에 따라 심화되고 있는 학력격차 해소를 위해 대면과 비대면 교육서비스를 강화해 소비자 선택의 폭을 넓혔다. ‘대교 써밋’은 전국 눈높이러닝센터와 예스클래스, 눈높이 선생님이 집으로 방문하는 홈러닝 서비스, 비대면 서비스로도 학습 가능하다.

중국어 학습 프로그램 부문에서 16년 연속 대상을 수상한 ‘차이홍’은 중국어 기초부터 어학능력 시험까지 개별 수준에 맞는 체계적인 학습을 제공하는 중국어 전문 교육브랜드다. 제품에는 차이홍 스토리북, 차이홍 주니어, 차이홍 시니어, 차이홍 비즈, 차이홍 HSK, 차이홍 TSC 등이 있다.

대교 관계자는 “고객 만족을 최우선으로 최상의 교육 서비스를 제공하기 위한 노력이 학부모의 신뢰를 얻는 결과로 이어져 진심으로 기쁘다”며 “대표 교육기업으로서 윤리 경영을 강화하고 앞으로도 교육의 새로운 가치를 지속 창출해 나가겠다”고 밝혔다.

