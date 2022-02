알뜰폰 가입할 때 토스 인증서 사용 가능

토스 앱 내에서 알뜰폰도 가입 가능

[아시아경제 이민우 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 250 등락률 -0.78% 거래량 165,458 전일가 32,050 2022.02.22 10:09 장중(20분지연) 관련기사 [주린이가이드] '물적분할'에 떠는 개미들…대체 분할이 뭐길래? KT, 美 증권거래위에 75억 과태료·과징금 지급[클릭 e종목]"KT, 기업분할 우수사례…클라우드 사업 날개" close 와 KT 알뜰폰에서 모바일 금융플랫폼 토스의 인증서를 사용할 수 있게 된다.

토스 운영사 비바리퍼블리카는 KT와 이 같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다. 이동통신사 알뜰폰 서비스에 토스인증서가 도입되는 것은 이번이 처음이다.

이에 따라 토스 애플리케이션(앱)과 KT 알뜰폰 사업자 온라인몰에서 휴대폰 개통 시 토스인증서를 사용할 수 있다. 비대면 가입 마지막 인증절차에서 토스인증서를 선택하는 식이다. 공동인증서와 동일한 법적, 기술적 지위를 지녔기 때문이다. 이미 정부2, 수협 등 250여개 공공·민간 부문에서 토스 인증서가 활용되고 있다. 향후 KT 알뜰폰 사업자 온라인몰에 순차적으로 적용될 예정이다.

한편 토스 앱 내에서도 KT 알뜰폰을 비대면으로 개통할 수 있게 된다. '샵인샵' 개념으로 토스 앱 내에 입점할 예정이다.

이 외에도 다양한 서비스 가입 초기단계에서 토스의 본인확인서비스 도입도 추진해나갈 계획이다. 지난해 8월 토스는 방송통신위원회로부터 본인확인기관 지정을 받았으며 이르면 다음달 본인확인서비스를 출시하고 본격적으로 서비스를 확대해 나가겠다는 계획이다.

토스 관계자는 "토스는 본인확인기관과 전자서명인증사업자 라이선스를 둘 다 갖춘 유일한 민간 사업자"라며 "이번 KT 알뜰폰 서비스의 토스인증서 도입을 계기로 다양한 영역으로 토스인증서 및 본인확인서비스를 확대해 나갈 것"이라고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr