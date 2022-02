LG, 구글 등과 손잡고 '초거대 AI 생태계' 구축한다

LG AI연구원, 국내외 12개 기업과 인공지능(AI) 분야 연합체 출범

"상위 1% 전문가 AI 육성…초거대 AI 대중화 선두주자 될 것"

[아시아경제 이혜영 기자] LG AI연구원이 국내외 12개 기업과 인공지능(AI) 분야 연합체를 출범하며 본격적인 생태계 확장에 나섰다.

LG AI연구원은 IT?금융?교육?의료?제조?통신 분야를 대표하는 국내외 기업들과 ‘엑스퍼트 AI 얼라이언스’를 발족했다고 22일 밝혔다. 이는 이종산업간 AI 협력을 위해 구성된 첫 민간 연합체다.

LG AI연구원이 주도하는 이 연합체는 구글, 우리은행, 셔터스톡, 엘스비어, EBS, 고려대학교의료원, 한양대학교병원, 브이에이코퍼레이션과 LG전자·LG화학·LG유플러스·LG CNS 등이 창립 멤버로 참여했다.

초거대 AI 엑사원으로 구현 가능한 사례 시연…협업 계획 발표

배경훈 LG AI연구원장은 이날 유튜브로 진행된 행사에서 최근 공개한 AI 아티스트 ‘틸다’ 등 LG의 초거대 AI ‘엑사원(EXAONE)’으로 실제 구현 가능한 사례와 파트너사들과의 협업 계획을 공유했다.

초거대 AI는 대용량 연산이 가능한 컴퓨팅 인프라를 기반으로 대규모 데이터를 스스로 학습해 인간처럼 사고·학습·판단할 수 있는 AI다.

‘틸다’는 엑사원으로 구현한 첫 번째 AI 휴먼으로 디자이너 박윤희씨와 협업해 만든 의상을 지난 14일 뉴욕 패션위크에서 선보였다. 이날 공개된 200여개의 의상은 틸다가 창작한 3000여장의 이미지와 패턴을 기반으로 제작됐다.

배 원장은 "틸다는 창의성을 요구하는 분야에서 AI와 인간이 협업할 수 있다는 가능성을 보여준 대표적인 사례"라고 설명했다.

배 원장은 고객의 언어에 내포된 감정까지 이해하며 인간처럼 자연스럽게 대화한 뒤 전문 상담사 수준으로 내용을 요약하는 고도화된 챗봇 모델, LG화학?엘스비어와 연구하고 있는 분야인 심층 문서 이해(DDU) 기술도 시연했다.

심층 문서 이해 기술은 언어와 시각을 모두 다루는 멀티모달 AI를 기반으로 논문, 특허 등 텍스트뿐 아니라 시각적인 요소까지 분석해 신약과 신소재 등의 데이터를 빠르고 정확하게 분석·축적하는 기술이다.

글로벌 초거대 AI 생태계 선점에 속도내는 LG

LG AI연구원은 파트너사들이 쉽고 간편하게 초거대 AI를 활용할 수 있는 다양한 서비스 제공 계획도 공개했다.

연구원은 먼저 올해 상반기 중 파트너사들에게 맞춤형 전문가 AI를 쉽게 개발할 수 있는 응용 프로그래밍 인터페이스(API)를 제공해 개발 진입 장벽을 없애기로 했다. 응용 프로그래밍 인터페이스는 ▲질의응답 ▲텍스트 분류 ▲요약 ▲대화 ▲텍스트 생성 ▲키워드 추출 ▲이미지 생성 ▲이미지 캡셔닝 등 8개 분야에서 활용 가능하다.

연구원은 또 코딩에 관한 전문 지식이 없거나, AI 개발자가 아니어도 손쉽게 웹에서 엑사원을 활용할 수 있도록 하반기에 서비스 플랫폼인 ‘엑사원 플레이그라운드’ 운영을 시작해 초거대 AI 대중화를 앞당긴다는 계획이다.

LG AI연구원은 파트너사의 데이터 보안과 AI 개발 기간의 부담을 덜어 줄 신기술인 ‘엑사원-튜닝(EXAONE-Tuning)’도 공개했다.

초거대 AI는 학습을 진행하는 인공 신경망의 파라미터 규모가 방대하기 때문에 데이터를 추가적으로 학습하는 데에 긴 시간과 자원을 투입해야 한다. 이에 따라 초거대 AI를 연구하는 대부분의 기업이 성능은 유지하면서도 파라미터를 적게 사용하는 기술을 개발하고 있다.

LG AI연구원이 개발한 엑사원 튜닝은 가장 범용적으로 쓰이는 방식과 비교했을 때 사용 파라미터 수를 90%까지 줄여 훨씬 가볍고 처리 속도가 빠르면서도 정확도는 4배 가까이 높인 신기술이다.

예를 들어, 엑사원에 금융 분야 언어들만 추가 학습시키면 AI 은행원과 같이 특화된 전문가 AI 서비스가 나올 수 있다.

이는 엑사원이 이미 세계 최대 규모의 말뭉치 6000억개, 텍스트와 결합한 고해상도 이미지 2억5000만장 이상을 학습했고 LG 계열사들과의 협업을 통해 전문적인 데이터를 일정 수준 이상 학습했기 때문에 가능하다.

배경훈 LG AI연구원장은 “엑사원과 파트너사들이 함께 성장하며 비즈니스 모델을 혁신해 나가는 글로벌 초거대 AI 생태계 조성의 장을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “파트너사들과의 긴밀한 협력으로 모든 산업 영역에서 상위 1% 전문가 AI를 만들어 기존에 보지 못했던 완전히 새로운 고객 경험을 제공하고 초거대 AI 대중화를 이끄는 선두 주자가 될 것”이라고 강조했다.

